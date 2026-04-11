Festival Hors Cadre Théâtre Figure.S revisite les grandes figures de Shakespeare Complexe du Vignarès Valréas
Festival Hors Cadre Théâtre Figure.S revisite les grandes figures de Shakespeare Complexe du Vignarès Valréas vendredi 22 mai 2026.
Valréas
Festival Hors Cadre Théâtre Figure.S revisite les grandes figures de Shakespeare
Complexe du Vignarès 36 Chemin du Moulin Neuf Valréas Vaucluse
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22 22:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Avec Figure.S, deux comédiens porteurs de trisomie 21 et un musicien revisitent Hamlet, Macbeth, Richard III et Lear à travers quatre monologues intenses. Un spectacle bouleversant, entre théâtre et témoignage, miroir de nos émotions et contradictions.
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Complexe du Vignarès 36 Chemin du Moulin Neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 49 21 63 contact@cddv-vaucluse.com
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English :
With Figure.S, two actors with Down’s syndrome and a musician revisit Hamlet, Macbeth, Richard III and Lear through four intense monologues. A deeply moving show, somewhere between theater and testimony, a mirror of our emotions and contradictions.
L’événement Festival Hors Cadre Théâtre Figure.S revisite les grandes figures de Shakespeare Valréas a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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