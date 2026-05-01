Nuit Européenne des Musées Ouverture jusqu’à 22h30 ! Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas

Valréas

Nuit Européenne des Musées Ouverture jusqu’à 22h30 !

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3, avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :

2026-05-23

A l’occasion de la Nuit des musées, le musée vous ouvre grand ses portes pour une soirée pas comme les autres !

Venez découvrir les collections autrement, dans une ambiance nocturne conviviale, entre visites libres et animations.

Ouvert de 18h à 22h

.

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3, avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 58 75 musee.cartonnage@vaucluse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of Museum Night, the museum opens its doors to you for an evening like no other!

Come and discover the collections in a different way, in a friendly nocturnal atmosphere, with free visits and events.

Open from 6pm to 10pm

L’événement Nuit Européenne des Musées Ouverture jusqu’à 22h30 ! Valréas a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes