Nuit Européenne des Musées Ouverture jusqu’à 22h30 ! Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas
Nuit Européenne des Musées Ouverture jusqu’à 22h30 ! Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas samedi 23 mai 2026.
Valréas
Nuit Européenne des Musées Ouverture jusqu’à 22h30 !
Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3, avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 22:30:00
Date(s) :
2026-05-23
A l’occasion de la Nuit des musées, le musée vous ouvre grand ses portes pour une soirée pas comme les autres !
Venez découvrir les collections autrement, dans une ambiance nocturne conviviale, entre visites libres et animations.
Ouvert de 18h à 22h
.
Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3, avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 58 75 musee.cartonnage@vaucluse.fr
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English :
On the occasion of Museum Night, the museum opens its doors to you for an evening like no other!
Come and discover the collections in a different way, in a friendly nocturnal atmosphere, with free visits and events.
Open from 6pm to 10pm
L’événement Nuit Européenne des Musées Ouverture jusqu’à 22h30 ! Valréas a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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