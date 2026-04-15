Concert du groupe Gavali, Musée du cartonnage et de l’imprimerie, Valréas

Concert du groupe Gavali Samedi 23 mai, 18h00 Musée du cartonnage et de l’imprimerie Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Concert du groupe Gavali – Mistral Bohémien

Nadine de Gavali, chanteuse et Arnaud Equoy, guitariste, insufflent un vent de liberté à un répertoire de jazz manouche traditionnel, musique tzigane ensoleillée, enrichi de compositions aux accents slaves.

Avec sa voix chaleureuse, Gavali interprète ses créations originales, des standards revisités et des pépites tziganes.

Franchissant les rives et traversant les continents, Mistral Bohémien se déploie comme un carnet de voyage à cœur ouvert.

De 19h à 20h et de 21h à 22h

Musée du cartonnage et de l’imprimerie 3 avenue maréchal foch, 84600 Valréas, France Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33490355875 https://www.vaucluse.fr/nos-territoires/culture-patrimoine-et-tourisme-en-vaucluse/les-musees-departementaux/le-musee-du-cartonnage-et-de-limprimerie-a-valreas-867.html [{« type »: « phone », « value »: « 0490355875 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.cartonnage@vaucluse.fr »}] Ce musée propose une immersion dans l’histoire des techniques de fabrication et d’impression de la boîte en carton à Valréas, reconnue comme la capitale française du cartonnage du milieu du XIXᵉ siècle jusqu’à aujourd’hui. À travers un riche parcours, il retrace l’évolution d’un savoir-faire industriel étroitement lié au développement économique et artistique du territoire.

Les collections rassemblent machines, outils, boîtes en carton, étiquettes lithographiques ainsi qu’un important fonds de documents iconographiques. Elles témoignent de la diversité et de la créativité des productions destinées à de nombreux secteurs, tels que la pharmacie, la bijouterie, la confiserie ou encore la parfumerie.

Concert du groupe Gavali – Mistral Bohémien

© Gavali