Tour Ripert en Fête 2ème édition Tour Ripert Valréas

Valréas

Tour Ripert en Fête 2ème édition

Tour Ripert Rue Château Robert Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 20:00:00

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23

Pour la 2ème édition de Tour Ripert en Fête, jeunes talents, spectacles, ateliers, théâtre, visites et expositions sont à l’honneur en 2026 dans le jardin de la Tour Ripert et de la Chapelle des Pénitents Blancs.

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Tour Ripert Rue Château Robert Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

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English :

For the 2nd edition of Tour Ripert en Fête, young talents, shows, workshops, theater, tours and exhibitions will take center stage in 2026 in the gardens of the Tour Ripert and the Chapelle des Pénitents Blancs.

L’événement Tour Ripert en Fête 2ème édition Valréas a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes