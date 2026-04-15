TRÒC VESTIS Salle de l’Oustau Valréas

Valréas

TRÒC VESTIS

Salle de l’Oustau 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 15:30:00

fin : 2026-05-06 17:30:00

Date(s) :

2026-05-06

L’école associative, la Calandreta de Vaurias, organise un TRÒC VESTIS.

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Salle de l’Oustau 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 72 71 44 bureu.vaurias@calandreta.org

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English :

The Calandreta de Vaurias, an association school, organizes a TRÒC VESTIS.

L’événement TRÒC VESTIS Valréas a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes