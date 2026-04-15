TRÒC VESTIS Salle de l’Oustau Valréas
TRÒC VESTIS Salle de l’Oustau Valréas mercredi 6 mai 2026.
Valréas
TRÒC VESTIS
Salle de l’Oustau 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:30:00
fin : 2026-05-06 17:30:00
Date(s) :
2026-05-06
L’école associative, la Calandreta de Vaurias, organise un TRÒC VESTIS.
.
Salle de l’Oustau 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 72 71 44 bureu.vaurias@calandreta.org
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English :
The Calandreta de Vaurias, an association school, organizes a TRÒC VESTIS.
L’événement TRÒC VESTIS Valréas a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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