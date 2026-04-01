Cérémonie officielle de la Journée Nationale du Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation Rond-point du 11 novembre 1918 Valréas

Valréas

Cérémonie officielle de la Journée Nationale du Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation

Rond-point du 11 novembre 1918 Monument aux Morts Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 11:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Commémoration suivie du partage du verre de l’amitié.

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Rond-point du 11 novembre 1918 Monument aux Morts Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 20 evenements@mairie-valreas.fr

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English :

Commemoration followed by the sharing of a glass of friendship.

L’événement Cérémonie officielle de la Journée Nationale du Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation Valréas a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes