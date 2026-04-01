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Conseil municipal Espace Jean Duffard Valréas

Conseil municipal Espace Jean Duffard Valréas mardi 28 avril 2026.

Lieu : Espace Jean Duffard

Adresse : 43 cours Victor Hugo

Ville : 84600 Valréas

Département : Vaucluse

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : mardi 28 avril 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Valréas

Conseil municipal

Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 18:30:00
fin : 2026-04-28

Date(s) :
2026-04-28

Réunion publique du Conseil municipal de la Ville de Valréas.
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Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 00 45  courrier@mairie-valreas.fr

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English :

Public meeting of the City Council of Valréas.

L’événement Conseil municipal Valréas a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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