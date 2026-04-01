Conseil municipal Espace Jean Duffard Valréas
Conseil municipal Espace Jean Duffard Valréas mardi 28 avril 2026.
Valréas
Conseil municipal
Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 18:30:00
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
Réunion publique du Conseil municipal de la Ville de Valréas.
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Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 00 45 courrier@mairie-valreas.fr
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English :
Public meeting of the City Council of Valréas.
L’événement Conseil municipal Valréas a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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