Visite guidée flash Exposition temporaire Savoir-faire et faire savoir De l’usine à l’œuvre Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas
Visite guidée flash Exposition temporaire Savoir-faire et faire savoir De l’usine à l’œuvre Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas mercredi 6 mai 2026.
Valréas
Visite guidée flash Exposition temporaire Savoir-faire et faire savoir De l’usine à l’œuvre
Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3, avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse
Tarif : – – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:30:00
fin : 2026-05-06 11:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Prêt exceptionnel du musée d’Orsay, dans le cadre de l’opération 100 œuvres qui racontent le travail
Visite guidée flash de 30mn comprise dans le billet d’entrée du musée.
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Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3, avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 58 75 musee.cartonnage@vaucluse.fr
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English :
Exceptional loan from the Musée d?Orsay, as part of the 100 ?uvres qui racontent le travail operation
30-minute flash guided tour included with museum admission.
L’événement Visite guidée flash Exposition temporaire Savoir-faire et faire savoir De l’usine à l’œuvre Valréas a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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