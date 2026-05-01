Commémoration du 81ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 Rond-point du 11 novembre 1918 Valréas

Valréas

Commémoration du 81ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945

Rond-point du 11 novembre 1918 Monuments aux Morts Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 11:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Le rendez-vous est donné au Monument aux Morts. Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie.

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Rond-point du 11 novembre 1918 Monuments aux Morts Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 20 evenements@mairie-valreas.fr

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English :

The rendezvous is at the Monument aux Morts. A vin d’honneur will be served at the end of the ceremony.

L’événement Commémoration du 81ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 Valréas a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes