Valréas

Visite flash Exposition Savoir-faire et faire savoir De l’usine à l’œuvre

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3, avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:30:00

fin : 2026-05-27 11:00:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-27

Du 1er avril au 5 juillet, prêt exceptionnel du musée d’Orsay, dans le cadre de l’opération 100 œuvres qui racontent le travail.

Visite flash de 30mn les 6 et 27 mai comprise dans le billet d’entrée

Réservation conseillée.

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Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3, avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 58 75 musee-cartonnage-imp@vaucluse.fr

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English :

From April 1 to July 5, on special loan from the Musée d?Orsay, as part of the 100 ?uvres qui racontent le travail operation.

30-minute flash visit on May 6 and 27 included in admission ticket

Reservations recommended.

L’événement Visite flash Exposition Savoir-faire et faire savoir De l’usine à l’œuvre Valréas a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes