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Visite flash Exposition Savoir-faire et faire savoir De l’usine à l’œuvre Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas

Visite flash Exposition Savoir-faire et faire savoir De l’usine à l’œuvre Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Musée du Cartonnage et de l'Imprimerie

Adresse : 3, avenue Maréchal Foch

Ville : 84600 Valréas

Département : Vaucluse

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 7 7 7

Valréas

Visite flash Exposition Savoir-faire et faire savoir De l’usine à l’œuvre

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3, avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:30:00
fin : 2026-05-27 11:00:00

Date(s) :
2026-05-06 2026-05-27

Du 1er avril au 5 juillet, prêt exceptionnel du musée d’Orsay, dans le cadre de l’opération 100 œuvres qui racontent le travail.
Visite flash de 30mn les 6 et 27 mai comprise dans le billet d’entrée
Réservation conseillée.
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Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3, avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 58 75  musee-cartonnage-imp@vaucluse.fr

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English :

From April 1 to July 5, on special loan from the Musée d?Orsay, as part of the 100 ?uvres qui racontent le travail operation.
30-minute flash visit on May 6 and 27 included in admission ticket
Reservations recommended.

L’événement Visite flash Exposition Savoir-faire et faire savoir De l’usine à l’œuvre Valréas a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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