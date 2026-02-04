François BUFFAUD en concert Les poètes de Brassens Théâtre du Rond Point Valréas

François BUFFAUD en concert Les poètes de Brassens

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 17:00:00

fin : 2026-05-03 18:20:00

Date(s) :

2026-05-03

Une chanson tient de l’alchimie, de l’équilibre magique entre mots et musique. Or, si on ne présente plus Georges Brassens et son talent de poète, son génie de musicien est trop rarement salué.

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

English :

A song is all about alchemy, the magical balance between words and music. And while Georges Brassens and his talent as a poet are no longer in the limelight, his genius as a musician is all too rarely acknowledged.

