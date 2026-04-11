LES FLEURS DU GRILLON Espace Jean Duffard Valréas

Valréas

LES FLEURS DU GRILLON

Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Participation aux frais

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-05-07 21:00:00

Date(s) :

2026-05-07

L’E.C.H.O. des 700 ans accueillera Mathilde Roustan productrice de fleurs en agrobiologie et talent de l’Enclave des papes à Grillon. La présentation de l’activité de notre invitée sera suivie d’un buffet convivial et du verre de l’amitié. Salle Oustau.

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Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 86 86 11 38 contact@enclavedespapes-700ans.fr

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English :

The 700-year old E.C.H.O. will welcome Mathilde Roustan, a talented agrobiological flower producer from the Enclave des papes in Grillon. The presentation of our guest’s activity will be followed by a convivial buffet and a glass of friendship. Salle Oustau.

L’événement LES FLEURS DU GRILLON Valréas a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes