AINSI DE NOUS Théâtre du Rond Point Valréas

AINSI DE NOUS

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 17:00:00

fin : 2026-05-10 18:15:00

Date(s) :

2026-05-10

Pour Jean-Louis Barrault le théâtre est la science du comportement des êtres vivants.

.

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : AINSI DE NOUS

For Jean-Louis Barrault, theater is the science of the behavior of living beings.

L’événement AINSI DE NOUS Valréas a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes