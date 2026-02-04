AINSI DE NOUS Théâtre du Rond Point Valréas
AINSI DE NOUS Théâtre du Rond Point Valréas dimanche 10 mai 2026.
AINSI DE NOUS
Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse
Tarif : – – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 17:00:00
fin : 2026-05-10 18:15:00
Date(s) :
2026-05-10
Pour Jean-Louis Barrault le théâtre est la science du comportement des êtres vivants.
.
Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : AINSI DE NOUS
For Jean-Louis Barrault, theater is the science of the behavior of living beings.
L’événement AINSI DE NOUS Valréas a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes