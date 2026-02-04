TITRE PROVISOIRE Théâtre du Rond Point Valréas
TITRE PROVISOIRE Théâtre du Rond Point Valréas vendredi 22 mai 2026.
TITRE PROVISOIRE
Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse
Tarif : – – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:45:00
fin : 2026-05-22 21:30:00
Date(s) :
2026-05-22
(Titre Provisoire) est un solo en perpétuelle fuite. En refusant une identité figée, cette création invite le spectateur à naviguer dans un espace mouvant, entre nuances et projections.
.
Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
(Titre Provisoire) is a solo in perpetual flight. Refusing to accept a fixed identity, this creation invites the spectator to navigate in a shifting space, between nuances and projections.
L’événement TITRE PROVISOIRE Valréas a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes