TITRE PROVISOIRE Théâtre du Rond Point Valréas

TITRE PROVISOIRE

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:45:00

fin : 2026-05-22 21:30:00

Date(s) :

2026-05-22

(Titre Provisoire) est un solo en perpétuelle fuite. En refusant une identité figée, cette création invite le spectateur à naviguer dans un espace mouvant, entre nuances et projections.

.

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

(Titre Provisoire) is a solo in perpetual flight. Refusing to accept a fixed identity, this creation invites the spectator to navigate in a shifting space, between nuances and projections.

L’événement TITRE PROVISOIRE Valréas a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes