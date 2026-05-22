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Vide-Atelier d’artistes Espace Jean Duffard Valréas

Vide-Atelier d’artistes Espace Jean Duffard Valréas samedi 30 mai 2026.

Lieu : Espace Jean Duffard

Adresse : 43 cours Victor Hugo

Ville : 84600 Valréas

Département : Vaucluse

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Valréas

Vide-Atelier d’artistes

Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Vide-Atelier Artistique 4ᵉ édition
Des peintres, sculpteurs, photographes et autres artistes veulent faire de la place dans leurs ateliers, et vous proposer à la vente des œuvres personnelles à un prix raisonnable.
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Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 54 14 77  artsetrencontres@gmail.com

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English :

Artistic Workshop Sale 4? edition
Painters, sculptors, photographers and other artists want to make room in their studios, and offer their personal works for sale at reasonable prices.

L’événement Vide-Atelier d’artistes Valréas a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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