STAGE Danse Contemporaine Théâtre du Rond Point Valréas

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse
Tarif : – – 120 EUR
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-31 16:00:00
2026-05-30
Objectif Explorer la technique le matin et travailler la composition l’après-midi. Stage ouvert, aux danseurs amateurs de tous horizons pour danser, composer et partager
Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com
Objective: Explore technique in the morning and work on composition in the afternoon. Open to amateur dancers from all backgrounds to dance, compose and share
