STAGE Danse Contemporaine Théâtre du Rond Point Valréas

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 120 EUR

Date : 
Début : 2026-05-30 09:30:00
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-31 16:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Objectif Explorer la technique le matin et travailler la composition l’après-midi. Stage ouvert, aux danseurs amateurs de tous horizons pour danser, composer et partager
Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45  theatredurondpoint@gmail.com

Objective: Explore technique in the morning and work on composition in the afternoon. Open to amateur dancers from all backgrounds to dance, compose and share

L’événement STAGE Danse Contemporaine Valréas a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes