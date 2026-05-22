Conférence sur Annie Ernaux Château de Simiane Valréas

Valréas

Conférence sur Annie Ernaux

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Elles en Caractères accueille Colette Brun-Castelly, qui nous fait le plaisir de revenir à Valréas pour mieux nous faire connaître Annie ERNAUX, première écrivaine française Nobel de littérature.

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Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 ellesencaracteres@gmail.com

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English :

Elles en Caractères welcomes Colette Brun-Castelly back to Valréas to introduce us to Annie ERNAUX, France’s first female Nobel Prize winner.

L’événement Conférence sur Annie Ernaux Valréas a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes