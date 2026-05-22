Conférence sur Annie Ernaux Château de Simiane Valréas
Conférence sur Annie Ernaux Château de Simiane Valréas vendredi 29 mai 2026.
Valréas
Conférence sur Annie Ernaux
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Elles en Caractères accueille Colette Brun-Castelly, qui nous fait le plaisir de revenir à Valréas pour mieux nous faire connaître Annie ERNAUX, première écrivaine française Nobel de littérature.
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Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 ellesencaracteres@gmail.com
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English :
Elles en Caractères welcomes Colette Brun-Castelly back to Valréas to introduce us to Annie ERNAUX, France’s first female Nobel Prize winner.
L’événement Conférence sur Annie Ernaux Valréas a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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