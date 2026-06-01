Jazz dans les Vignes Estelle Perrault Quartet Rue Frédéric Mistral Valréas

Valréas

Jazz dans les Vignes Estelle Perrault Quartet

Rue Frédéric Mistral Espace Jean-Baptiste Niel Valréas Vaucluse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 21:00:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Concert de jazz avec le groupe Estelle Perrault Quartet

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Rue Frédéric Mistral Espace Jean-Baptiste Niel Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 67 62 22

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English :

Jazz concert with the Estelle Perrault Quartet

L’événement Jazz dans les Vignes Estelle Perrault Quartet Valréas a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes