Jazz dans les Vignes Estelle Perrault Quartet Rue Frédéric Mistral Valréas
Jazz dans les Vignes Estelle Perrault Quartet Rue Frédéric Mistral Valréas samedi 13 juin 2026.
Valréas
Jazz dans les Vignes Estelle Perrault Quartet
Rue Frédéric Mistral Espace Jean-Baptiste Niel Valréas Vaucluse
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 21:00:00
fin : 2026-06-13 23:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Concert de jazz avec le groupe Estelle Perrault Quartet
.
Rue Frédéric Mistral Espace Jean-Baptiste Niel Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 67 62 22
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English :
Jazz concert with the Estelle Perrault Quartet
L’événement Jazz dans les Vignes Estelle Perrault Quartet Valréas a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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