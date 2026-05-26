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Concours de Belote Primé Espace Jean Duffard Valréas

Concours de Belote Primé Espace Jean Duffard Valréas mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Espace Jean Duffard

Adresse : 43 cours Victor Hugo

Ville : 84600 Valréas

Département : Vaucluse

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 13:15:00

Tarif : 10 €

Valréas

Concours de Belote Primé

Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : – – EUR

10 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 13:15:00
fin : 2026-06-10 18:00:00

Date(s) :
2026-06-10

Concours de Belote Primé , Individuel, à la mêlée. Début du Concours 14 heures. Inscriptions de 13h15 à 13h45.
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Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 40 78 69  cluboustau@gmail.com

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English :

Awarded Belote competition, Individual, scramble. Competition starts at 2pm. Registration from 1.15pm to 1.45pm.

L’événement Concours de Belote Primé Valréas a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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