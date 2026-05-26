Concours de Belote Primé Espace Jean Duffard Valréas
Concours de Belote Primé Espace Jean Duffard Valréas mercredi 10 juin 2026.
Valréas
Concours de Belote Primé
Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse
Tarif : – – EUR
10 €
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 13:15:00
fin : 2026-06-10 18:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Concours de Belote Primé , Individuel, à la mêlée. Début du Concours 14 heures. Inscriptions de 13h15 à 13h45.
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Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 40 78 69 cluboustau@gmail.com
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English :
Awarded Belote competition, Individual, scramble. Competition starts at 2pm. Registration from 1.15pm to 1.45pm.
L’événement Concours de Belote Primé Valréas a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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