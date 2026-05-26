Concours de Belote Primé Espace Jean Duffard Valréas

Valréas

Concours de Belote Primé

Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : – – EUR

10 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 13:15:00

fin : 2026-06-10 18:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Concours de Belote Primé , Individuel, à la mêlée. Début du Concours 14 heures. Inscriptions de 13h15 à 13h45.

.

Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 40 78 69 cluboustau@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Awarded Belote competition, Individual, scramble. Competition starts at 2pm. Registration from 1.15pm to 1.45pm.

L’événement Concours de Belote Primé Valréas a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes