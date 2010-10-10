Concours de Belote Primé Espace Jean Duffard Valréas

Valréas

Concours de Belote Primé

Espace Jean Duffard Club de l’ OUSTAU 43, Cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 13:15:00

fin : 2026-05-27 18:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Concours de Belote Primé, individuel, à la mêlée. Début du concours 14 heures. Inscriptions de 13h15 à 13h45. Venez nombreux, 1er Prix Bon d’Achat de 50 euros et pas de perdant, tout le monde repart avec un lot !

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Espace Jean Duffard Club de l’ OUSTAU 43, Cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 40 78 69 cluboustau@gmail.com

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English :

Individual, award-winning Belote competition. Competition starts at 2pm. Registration from 1.15pm to 1.45pm. Come one, come all, 1st Prize: 50-euro gift voucher and no losers, everyone goes home with a prize!

L’événement Concours de Belote Primé Valréas a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes