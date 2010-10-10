Concours de Belote Primé Espace Jean Duffard Valréas
Concours de Belote Primé Espace Jean Duffard Valréas mercredi 27 mai 2026.
Valréas
Concours de Belote Primé
Espace Jean Duffard Club de l’ OUSTAU 43, Cours Victor Hugo Valréas Vaucluse
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 13:15:00
fin : 2026-05-27 18:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Concours de Belote Primé, individuel, à la mêlée. Début du concours 14 heures. Inscriptions de 13h15 à 13h45. Venez nombreux, 1er Prix Bon d’Achat de 50 euros et pas de perdant, tout le monde repart avec un lot !
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Espace Jean Duffard Club de l’ OUSTAU 43, Cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 40 78 69 cluboustau@gmail.com
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English :
Individual, award-winning Belote competition. Competition starts at 2pm. Registration from 1.15pm to 1.45pm. Come one, come all, 1st Prize: 50-euro gift voucher and no losers, everyone goes home with a prize!
L’événement Concours de Belote Primé Valréas a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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