Match de handball Moins de 15 ans garçons: Valréas/Pernes-les-Fontaines Complèxe Sportif du Vignarès Valréas

Valréas

Match de handball Moins de 15 ans garçons: Valréas/Pernes-les-Fontaines

Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 13:45:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Championnat Inter-départemental: les Moins de 15 ans garçons du Handball Club Valréas (HBCV) reçoivent Pernes-les-Fontaines. Buvette et petite restauration sur place.

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Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

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English :

Inter-departmental championship: the Under-15 boys of Handball Club Valréas (HBCV) host Pernes-les-Fontaines. Refreshment bar and snacks on site.

L’événement Match de handball Moins de 15 ans garçons: Valréas/Pernes-les-Fontaines Valréas a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes