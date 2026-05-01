Match de handball Moins de 15 ans garçons: Valréas/Pernes-les-Fontaines Complèxe Sportif du Vignarès Valréas
Match de handball Moins de 15 ans garçons: Valréas/Pernes-les-Fontaines Complèxe Sportif du Vignarès Valréas dimanche 10 mai 2026.
Valréas
Match de handball Moins de 15 ans garçons: Valréas/Pernes-les-Fontaines
Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 13:45:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Championnat Inter-départemental: les Moins de 15 ans garçons du Handball Club Valréas (HBCV) reçoivent Pernes-les-Fontaines. Buvette et petite restauration sur place.
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Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net
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English :
Inter-departmental championship: the Under-15 boys of Handball Club Valréas (HBCV) host Pernes-les-Fontaines. Refreshment bar and snacks on site.
L’événement Match de handball Moins de 15 ans garçons: Valréas/Pernes-les-Fontaines Valréas a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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