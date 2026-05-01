Match de handball Moins de 15 ans filles: Valréas/Vallis Aurea Complexe du Vignarès Valréas
Match de handball Moins de 15 ans filles: Valréas/Vallis Aurea Complexe du Vignarès Valréas dimanche 10 mai 2026.
Valréas
Match de handball Moins de 15 ans filles: Valréas/Vallis Aurea
Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 11:30:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Championnat Inter-départemental: les Moins de 15 ans filles du Handball Club Valréas (HBCV) reçoivent Vallis Aurea. Buvette et restauration sur place.
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Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net
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English :
Inter-departmental championship: Handball Club Valréas (HBCV) Under-15 girls host Vallis Aurea. Refreshments and catering on site.
L’événement Match de handball Moins de 15 ans filles: Valréas/Vallis Aurea Valréas a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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