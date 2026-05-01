Match de handball Moins de 15 ans filles: Valréas/Vallis Aurea Complexe du Vignarès Valréas

Valréas

Match de handball Moins de 15 ans filles: Valréas/Vallis Aurea

Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 11:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Championnat Inter-départemental: les Moins de 15 ans filles du Handball Club Valréas (HBCV) reçoivent Vallis Aurea. Buvette et restauration sur place.

.

Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Inter-departmental championship: Handball Club Valréas (HBCV) Under-15 girls host Vallis Aurea. Refreshments and catering on site.

L’événement Match de handball Moins de 15 ans filles: Valréas/Vallis Aurea Valréas a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes