Réunion d’inscriptions des grands personnages de la Nuit du Petit Saint Jean Rue Frédéric Mistral Valréas

Valréas

Réunion d’inscriptions des grands personnages de la Nuit du Petit Saint Jean

Rue Frédéric Mistral Espace Jean-Baptiste Niel (La Maison des Compagnons) Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 20:00:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Toutes les personnes (adolescents et adultes) désireuses de participer à la Nuit du Petit Saint Jean sont invitées à participer à cette réunion d’inscription des grands personnages.

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Rue Frédéric Mistral Espace Jean-Baptiste Niel (La Maison des Compagnons) Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 19 71 40

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English :

Anyone (teenagers and adults) interested in taking part in the Nuit du Petit Saint Jean is invited to attend this registration meeting for the big characters.

L’événement Réunion d’inscriptions des grands personnages de la Nuit du Petit Saint Jean Valréas a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes