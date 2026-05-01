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Réunion d’inscriptions des grands personnages de la Nuit du Petit Saint Jean Rue Frédéric Mistral Valréas

Réunion d’inscriptions des grands personnages de la Nuit du Petit Saint Jean Rue Frédéric Mistral Valréas mardi 26 mai 2026.

Lieu : Rue Frédéric Mistral

Adresse : Espace Jean-Baptiste Niel (La Maison des Compagnons)

Ville : 84600 Valréas

Département : Vaucluse

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Valréas

Réunion d’inscriptions des grands personnages de la Nuit du Petit Saint Jean

Rue Frédéric Mistral Espace Jean-Baptiste Niel (La Maison des Compagnons) Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 20:00:00
fin : 2026-05-26

Date(s) :
2026-05-26

Toutes les personnes (adolescents et adultes) désireuses de participer à la Nuit du Petit Saint Jean sont invitées à participer à cette réunion d’inscription des grands personnages.
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Rue Frédéric Mistral Espace Jean-Baptiste Niel (La Maison des Compagnons) Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 19 71 40 

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English :

Anyone (teenagers and adults) interested in taking part in the Nuit du Petit Saint Jean is invited to attend this registration meeting for the big characters.

L’événement Réunion d’inscriptions des grands personnages de la Nuit du Petit Saint Jean Valréas a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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