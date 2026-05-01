RENAISSANCE ET PATRIMOINE Place Pie Valréas
RENAISSANCE ET PATRIMOINE Place Pie Valréas dimanche 17 mai 2026.
Valréas
RENAISSANCE ET PATRIMOINE
Place Pie Eglise Notre-Dame de Nazareth Valréas Vaucluse
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 17:00:00
fin : 2026-05-17 18:30:00
Date(s) :
2026-05-17
Une route des orgues en Vaucluse et région sud. Une Europe Baroque aux XVII ème et XVIII ème siècles pour Sopranos, Basse, Violoncelle et orgue
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Place Pie Eglise Notre-Dame de Nazareth Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 11 72
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English :
An organ route in Vaucluse and the southern region. Baroque Europe in the 17th and 18th centuries for Sopranos, Bass, Cello and Organ
L’événement RENAISSANCE ET PATRIMOINE Valréas a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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