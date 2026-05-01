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RENAISSANCE ET PATRIMOINE Place Pie Valréas

RENAISSANCE ET PATRIMOINE Place Pie Valréas dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Place Pie

Adresse : Eglise Notre-Dame de Nazareth

Ville : 84600 Valréas

Département : Vaucluse

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 15 15 15

Valréas

RENAISSANCE ET PATRIMOINE

Place Pie Eglise Notre-Dame de Nazareth Valréas Vaucluse

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 17:00:00
fin : 2026-05-17 18:30:00

Date(s) :
2026-05-17

Une route des orgues en Vaucluse et région sud. Une Europe Baroque aux XVII ème et XVIII ème siècles pour Sopranos, Basse, Violoncelle et orgue
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Place Pie Eglise Notre-Dame de Nazareth Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 11 72 

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English :

An organ route in Vaucluse and the southern region. Baroque Europe in the 17th and 18th centuries for Sopranos, Bass, Cello and Organ

L’événement RENAISSANCE ET PATRIMOINE Valréas a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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