Grande Fête du Handball Club Valréas (HBCV) Complèxe Sportif du Vignarès Valréas

Valréas

Grande Fête du Handball Club Valréas (HBCV)

Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Découverte et pratique du handfauteuil, château gonflable, soirée barbecue/DJ, restauration, buvette, tombola, animations et jeux pour petits et grands, dress code rouge et noir.

.

Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover and practice handchairing, bouncy castle, barbecue/DJ evening, catering, refreshments, tombola, entertainment and games for young and old, red and black dress code.

L’événement Grande Fête du Handball Club Valréas (HBCV) Valréas a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes