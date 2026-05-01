Grande Fête du Handball Club Valréas (HBCV) Complèxe Sportif du Vignarès Valréas
Grande Fête du Handball Club Valréas (HBCV) Complèxe Sportif du Vignarès Valréas samedi 30 mai 2026.
Valréas
Grande Fête du Handball Club Valréas (HBCV)
Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Découverte et pratique du handfauteuil, château gonflable, soirée barbecue/DJ, restauration, buvette, tombola, animations et jeux pour petits et grands, dress code rouge et noir.
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Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net
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English :
Discover and practice handchairing, bouncy castle, barbecue/DJ evening, catering, refreshments, tombola, entertainment and games for young and old, red and black dress code.
L’événement Grande Fête du Handball Club Valréas (HBCV) Valréas a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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