1 Festival Hors Cadre Place à la diversité Valréas Château de Simiane Valréas

Valréas

#1 Festival Hors Cadre Place à la diversité Valréas

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 18:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-19

A Valréas, la première édition du festival HORS CADRE célèbre l’humain, son originalité, sa créativité et sa complexité à travers différentes formes artistiques théâtre, cinéma, arts plastiques…

Autres lieux Cinéma Rex et Lux & Complexe du Vignarès

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Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 49 21 63 contact@cddv-vaucluse.com

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English :

In Valréas, the first edition of the HORS CADRE festival celebrates the human being, his originality, creativity and complexity through various artistic forms: theater, cinema, visual arts…

Other venues: Cinéma Rex et Lux & Complexe du Vignarès

L’événement #1 Festival Hors Cadre Place à la diversité Valréas Valréas a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes