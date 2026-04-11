#1 Festival Hors Cadre Place à la diversité Valréas Château de Simiane Valréas
#1 Festival Hors Cadre Place à la diversité Valréas Château de Simiane Valréas mardi 19 mai 2026.
Valréas
#1 Festival Hors Cadre Place à la diversité Valréas
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 18:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-19
A Valréas, la première édition du festival HORS CADRE célèbre l’humain, son originalité, sa créativité et sa complexité à travers différentes formes artistiques théâtre, cinéma, arts plastiques…
Autres lieux Cinéma Rex et Lux & Complexe du Vignarès
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Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 49 21 63 contact@cddv-vaucluse.com
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English :
In Valréas, the first edition of the HORS CADRE festival celebrates the human being, his originality, creativity and complexity through various artistic forms: theater, cinema, visual arts…
Other venues: Cinéma Rex et Lux & Complexe du Vignarès
L’événement #1 Festival Hors Cadre Place à la diversité Valréas Valréas a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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