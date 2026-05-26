Spectacles Ateliers Jeunes Théâtre du Rond Point Valréas

Valréas

Spectacles Ateliers Jeunes

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-06 20:50:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

Une soirée de présentation des créations des 2 ateliers JEUNES l’atelier THÉÂTRE et l’atelier DANSE/THÉÂTRE !

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Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

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English :

An evening showcasing the creations of the 2 YOUTH workshops: the THEATRE workshop and the DANCE/ THEATRE workshop!

L’événement Spectacles Ateliers Jeunes Valréas a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes