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Spectacles Ateliers Jeunes Théâtre du Rond Point Valréas

Spectacles Ateliers Jeunes Théâtre du Rond Point Valréas vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Théâtre du Rond Point

Adresse : 21 Rue du Berteuil

Ville : 84600 Valréas

Département : Vaucluse

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Valréas

Spectacles Ateliers Jeunes

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-06 20:50:00

Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

Une soirée de présentation des créations des 2 ateliers JEUNES l’atelier THÉÂTRE et l’atelier DANSE/THÉÂTRE !
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Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45  theatredurondpoint@gmail.com

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English :

An evening showcasing the creations of the 2 YOUTH workshops: the THEATRE workshop and the DANCE/ THEATRE workshop!

L’événement Spectacles Ateliers Jeunes Valréas a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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