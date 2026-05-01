Réunion d’inscriptions des petits personnages de la Nuit du Petit Saint Jean Rue Frédéric Mistral Valréas

Valréas

Réunion d’inscriptions des petits personnages de la Nuit du Petit Saint Jean

Rue Frédéric Mistral Espace Jean-Baptiste Niel Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 20:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Toutes les enfants (filles et garçons) désireux de participer à la Nuit du Petit Saint Jean sont invitées à participer à cette réunion d’inscription des petits personnages (moinillons, porte-masses, porte-torches et guide-moinillons).

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Rue Frédéric Mistral Espace Jean-Baptiste Niel Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 19 71 40

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English :

All children (girls and boys) wishing to take part in the Nuit du Petit Saint Jean are invited to attend this registration meeting for the little characters (sparrows, mace holders, torch holders and sparrow guides).

L’événement Réunion d’inscriptions des petits personnages de la Nuit du Petit Saint Jean Valréas a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes