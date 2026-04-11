Ouverure Festival Hors Cadre Vernissage, expositions, musique Château de Simiane Valréas
Ouverure Festival Hors Cadre Vernissage, expositions, musique Château de Simiane Valréas mardi 19 mai 2026.
Valréas
Ouverure Festival Hors Cadre Vernissage, expositions, musique
Château de Simiane 8 place Aristide Briand Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 18:00:00
fin : 2026-05-19 20:00:00
Date(s) :
2026-05-19
Ouverture du festival avec la chorale de l’EHPAD Beau Soleil de Valréas, suivie du vernissage de deux expositions Laisser sa trace et Printemps intérieurs
Expositions du 2 au 23 mai au Château de Simiane.
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Château de Simiane 8 place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 49 21 63 contact@cddv-vaucluse.com
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English :
Opening of the festival with the choir from EHPAD Beau Soleil in Valréas, followed by the opening of two exhibitions: Laisser sa trace and Printemps intérieurs
Exhibitions from May 2 to 23 at Château de Simiane.
L’événement Ouverure Festival Hors Cadre Vernissage, expositions, musique Valréas a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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