Ouverure Festival Hors Cadre Vernissage, expositions, musique Château de Simiane Valréas

Valréas

Ouverure Festival Hors Cadre Vernissage, expositions, musique

Château de Simiane 8 place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 18:00:00

fin : 2026-05-19 20:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Ouverture du festival avec la chorale de l’EHPAD Beau Soleil de Valréas, suivie du vernissage de deux expositions Laisser sa trace et Printemps intérieurs

Expositions du 2 au 23 mai au Château de Simiane.

.

Château de Simiane 8 place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 49 21 63 contact@cddv-vaucluse.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Opening of the festival with the choir from EHPAD Beau Soleil in Valréas, followed by the opening of two exhibitions: Laisser sa trace and Printemps intérieurs

Exhibitions from May 2 to 23 at Château de Simiane.

L’événement Ouverure Festival Hors Cadre Vernissage, expositions, musique Valréas a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes