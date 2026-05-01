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4èmes Olympiades du PPCV Gymnase du lycée F Revoul Valréas

4èmes Olympiades du PPCV Gymnase du lycée F Revoul Valréas samedi 30 mai 2026.

Lieu : Gymnase du lycée F Revoul

Adresse : Gymnase du LEP

Ville : 84600 Valréas

Département : Vaucluse

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif inscription de l’équipe

Valréas

4èmes Olympiades du PPCV

Gymnase du lycée F Revoul Gymnase du LEP Valréas Vaucluse

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif inscription de l’équipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Rencontre sportive de 12 équipes autour de 4 épreuves. Ping, Poull ball, ateliers d’adresse et course en relais. 4 ou 5 personnes par équipe
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Gymnase du lycée F Revoul Gymnase du LEP Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur   tt.valreas.president@gmail.com

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English :

Sports meeting of 12 teams around 4 events. Ping, Poull ball, skill workshops and relay races. 4 or 5 people per team

L’événement 4èmes Olympiades du PPCV Valréas a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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