4èmes Olympiades du PPCV Gymnase du lycée F Revoul Valréas
4èmes Olympiades du PPCV Gymnase du lycée F Revoul Valréas samedi 30 mai 2026.
Valréas
4èmes Olympiades du PPCV
Gymnase du lycée F Revoul Gymnase du LEP Valréas Vaucluse
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif inscription de l’équipe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Rencontre sportive de 12 équipes autour de 4 épreuves. Ping, Poull ball, ateliers d’adresse et course en relais. 4 ou 5 personnes par équipe
.
Gymnase du lycée F Revoul Gymnase du LEP Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur tt.valreas.president@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sports meeting of 12 teams around 4 events. Ping, Poull ball, skill workshops and relay races. 4 or 5 people per team
L’événement 4èmes Olympiades du PPCV Valréas a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Valréas (Vaucluse)
- Marché de Printemps Places Aristide Briand et Cardinal Maury, rues Louis Pasteur et Saint Antoine Valréas 14 mai 2026
- Tirage au sort du Petit Saint Jean 2026 Château de Simiane Valréas 14 mai 2026
- RENAISSANCE ET PATRIMOINE Place Pie Valréas 17 mai 2026
- #1 Festival Hors Cadre Place à la diversité Valréas Château de Simiane Valréas 19 mai 2026
- Ouverure Festival Hors Cadre Vernissage, expositions, musique Château de Simiane Valréas 19 mai 2026