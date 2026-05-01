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Match de handball séniors filles: Valréas/L’Isle-sur-la-Sorgue Complèxe Sportif du Vignarès Valréas

Match de handball séniors filles: Valréas/L’Isle-sur-la-Sorgue Complèxe Sportif du Vignarès Valréas samedi 30 mai 2026.

Lieu : Complèxe Sportif du Vignarès

Adresse : Chemin du moulin neuf

Ville : 84600 Valréas

Département : Vaucluse

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Valréas

Match de handball séniors filles: Valréas/L’Isle-sur-la-Sorgue

Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Championnat pré-national: les Séniors filles du Handball Club Valréas (HBCV) reçoivent L’Isle-sur-la-Sorgue.
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Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48  6384013@ffhandball.net

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English :

Pre-national championship: the senior girls of Handball Club Valréas (HBCV) host L’Isle-sur-la-Sorgue.

L’événement Match de handball séniors filles: Valréas/L’Isle-sur-la-Sorgue Valréas a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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