Match de handball séniors filles: Valréas/L’Isle-sur-la-Sorgue Complèxe Sportif du Vignarès Valréas
Match de handball séniors filles: Valréas/L’Isle-sur-la-Sorgue Complèxe Sportif du Vignarès Valréas samedi 30 mai 2026.
Valréas
Match de handball séniors filles: Valréas/L’Isle-sur-la-Sorgue
Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Championnat pré-national: les Séniors filles du Handball Club Valréas (HBCV) reçoivent L’Isle-sur-la-Sorgue.
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Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net
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English :
Pre-national championship: the senior girls of Handball Club Valréas (HBCV) host L’Isle-sur-la-Sorgue.
L’événement Match de handball séniors filles: Valréas/L’Isle-sur-la-Sorgue Valréas a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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