Festival Hors Cadre Courts métrages et rencontre Oedipe Oracles Sphinx Château de Simiane Valréas
Festival Hors Cadre Courts métrages et rencontre Oedipe Oracles Sphinx Château de Simiane Valréas mercredi 20 mai 2026.
Valréas
Festival Hors Cadre Courts métrages et rencontre Oedipe Oracles Sphinx
Château de Simiane 8 place Aristide Briand Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 11:00:00
fin : 2026-05-20 12:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Trois courts métrages revisitent le mythe d’Œdipe dans une forme contemporaine, entre théâtre et cinéma.
Ces œuvres explorent identité et destin avec une approche sensible et inclusive. Une rencontre avec le comédien Théo Kermel complétera la projection.
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Château de Simiane 8 place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 49 21 63 contact@cddv-vaucluse.com
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English :
Three short films revisit the myth of ?dipe in a contemporary form, somewhere between theater and cinema.
These works explore identity and destiny with a sensitive and inclusive approach. A meeting with actor Théo Kermel will complete the screening.
L’événement Festival Hors Cadre Courts métrages et rencontre Oedipe Oracles Sphinx Valréas a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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