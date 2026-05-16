Animation Lecture coup de coeur Bibliothèque Pour Tous, Maison des Associations Valréas
Animation Lecture coup de coeur Bibliothèque Pour Tous, Maison des Associations Valréas samedi 6 juin 2026.
Valréas
Animation Lecture coup de coeur
Bibliothèque Pour Tous, Maison des Associations 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06 11:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Bibliothécaires et lecteurs présenteront un livre (roman, récit, voyage ou biographie) qu’ils ont aimé et souhaiteraient partager. Une collation sera servie à l’issue de la rencontre.
.
Bibliothèque Pour Tous, Maison des Associations 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 47 15 22 75 bptvalreas84@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Librarians and readers will present a book (novel, story, travelogue or biography) that they have enjoyed and would like to share. A snack will be served at the end of the meeting.
L’événement Animation Lecture coup de coeur Valréas a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Valréas (Vaucluse)
- #1 Festival Hors Cadre Place à la diversité Valréas Château de Simiane Valréas 19 mai 2026
- Ouverure Festival Hors Cadre Vernissage, expositions, musique Château de Simiane Valréas 19 mai 2026
- Festival Hors Cadre Courts métrages et rencontre Oedipe Oracles Sphinx Château de Simiane Valréas 20 mai 2026
- Festival Hors Cadre Film documentaire Ma soeur forever Cinéma Rex et Lux Valréas 20 mai 2026
- Festival Hors Cadre Restitution des compagnons des Tilleuls de Valréas Complexe du Vignarès Valréas 21 mai 2026