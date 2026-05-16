Animation Lecture coup de coeur Bibliothèque Pour Tous, Maison des Associations Valréas

Valréas

Animation Lecture coup de coeur

Bibliothèque Pour Tous, Maison des Associations 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06 11:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Bibliothécaires et lecteurs présenteront un livre (roman, récit, voyage ou biographie) qu’ils ont aimé et souhaiteraient partager. Une collation sera servie à l’issue de la rencontre.

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Bibliothèque Pour Tous, Maison des Associations 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 47 15 22 75 bptvalreas84@gmail.com

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English :

Librarians and readers will present a book (novel, story, travelogue or biography) that they have enjoyed and would like to share. A snack will be served at the end of the meeting.

L’événement Animation Lecture coup de coeur Valréas a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes