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Festival Hors Cadre Film documentaire Ma soeur forever Cinéma Rex et Lux Valréas

Festival Hors Cadre Film documentaire Ma soeur forever Cinéma Rex et Lux Valréas mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Cinéma Rex et Lux

Adresse : 11 place cardinal Maury

Ville : 84600 Valréas

Département : Vaucluse

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 5 5

Valréas

Festival Hors Cadre Film documentaire Ma soeur forever

Cinéma Rex et Lux 11 place cardinal Maury Valréas Vaucluse

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 20:30:00
fin : 2026-05-20 22:00:00

Date(s) :
2026-05-20

Un documentaire intime suit Claire, une jeune femme porteuse de trisomie 21, entre vie en foyer, travail en ESAT et rêve d’amour et d’indépendance.
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Cinéma Rex et Lux 11 place cardinal Maury Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 49 21 63  contact@cddv-vaucluse.com

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English :

An intimate documentary follows Claire, a young woman with Down’s Syndrome, as she struggles between life in a home, work in an ESAT and dreams of love and independence.

L’événement Festival Hors Cadre Film documentaire Ma soeur forever Valréas a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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