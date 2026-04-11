Festival Hors Cadre Film documentaire Ma soeur forever Cinéma Rex et Lux Valréas
Festival Hors Cadre Film documentaire Ma soeur forever Cinéma Rex et Lux Valréas mercredi 20 mai 2026.
Valréas
Festival Hors Cadre Film documentaire Ma soeur forever
Cinéma Rex et Lux 11 place cardinal Maury Valréas Vaucluse
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 20:30:00
fin : 2026-05-20 22:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Un documentaire intime suit Claire, une jeune femme porteuse de trisomie 21, entre vie en foyer, travail en ESAT et rêve d’amour et d’indépendance.
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Cinéma Rex et Lux 11 place cardinal Maury Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 49 21 63 contact@cddv-vaucluse.com
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English :
An intimate documentary follows Claire, a young woman with Down’s Syndrome, as she struggles between life in a home, work in an ESAT and dreams of love and independence.
L’événement Festival Hors Cadre Film documentaire Ma soeur forever Valréas a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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