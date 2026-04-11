Festival Hors Cadre Film documentaire Ma soeur forever Cinéma Rex et Lux Valréas

Valréas

Festival Hors Cadre Film documentaire Ma soeur forever

Cinéma Rex et Lux 11 place cardinal Maury Valréas Vaucluse

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 20:30:00

fin : 2026-05-20 22:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Un documentaire intime suit Claire, une jeune femme porteuse de trisomie 21, entre vie en foyer, travail en ESAT et rêve d’amour et d’indépendance.

.

Cinéma Rex et Lux 11 place cardinal Maury Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 49 21 63 contact@cddv-vaucluse.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An intimate documentary follows Claire, a young woman with Down’s Syndrome, as she struggles between life in a home, work in an ESAT and dreams of love and independence.

L’événement Festival Hors Cadre Film documentaire Ma soeur forever Valréas a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes