Visite guidée flash Exposition temporaire Savoir-faire et faire savoir/De l’usine à l’œuvre Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas

Valréas

Visite guidée flash Exposition temporaire Savoir-faire et faire savoir/De l’usine à l’œuvre

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3, avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse

Tarif : – – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:30:00

fin : 2026-05-27 11:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Prêt exceptionnel du musée d’Orsay, dans le cadre de l’opération 100 œuvres qui racontent le travail

Visite guidée flash de 30mn comprise dans le billet d’entrée du musée.

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Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3, avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 58 75 musee.cartonnage@vaucluse.fr

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English :

Exceptional loan from the Musée d?Orsay, as part of the 100 ?uvres qui racontent le travail operation

30-minute flash guided tour included with museum admission.

L’événement Visite guidée flash Exposition temporaire Savoir-faire et faire savoir/De l’usine à l’œuvre Valréas a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes