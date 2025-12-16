La Marquise de Sévigné et Pauline de Simiane Château de Simiane Valréas

La Marquise de Sévigné et Pauline de Simiane

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Conférence de Jean Claude Vangierdegom organisée par l’association les amis du château autour de Mme de Sévigné et sa petite-fille, Pauline de Simiane.

English : La Marquise de Sévigné et Pauline de Simiane

Conference by Jean Claude Vangierdegom organised by the association les amis du château about Mme de Sévigné and her granddaughter, Pauline de Simiane.

