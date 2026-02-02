Valreas Bike X-perience Place Cardinal Maury Valréas

Valreas Bike X-perience

Place Cardinal Maury Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Evénement sous le thème du vélo avec des randonnées, shows animés par des pilotes titrés avec restauration et buvette.

Place Cardinal Maury Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 81 92 10 37 lavalsedesas@gmail.com

English : Valreas Bike X-perience

Cycling-themed event featuring bike rides, shows hosted by award-winning riders, catering and refreshments.

