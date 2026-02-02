Valreas Bike X-perience Place Cardinal Maury Valréas
Place Cardinal Maury Place Aristide Briand Valréas Vaucluse
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
2026-06-13
Evénement sous le thème du vélo avec des randonnées, shows animés par des pilotes titrés avec restauration et buvette.
Place Cardinal Maury Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 81 92 10 37 lavalsedesas@gmail.com
English : Valreas Bike X-perience
Cycling-themed event featuring bike rides, shows hosted by award-winning riders, catering and refreshments.
