Assemblée générale du Comité de Vaucluse de Handball (CVHB) Complèxe Sportif du Vignarès Valréas
Assemblée générale du Comité de Vaucluse de Handball (CVHB) Complèxe Sportif du Vignarès Valréas jeudi 18 juin 2026.
Valréas
Assemblée générale du Comité de Vaucluse de Handball (CVHB)
Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:30:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Réunion annuelle du CVHB, coorganisée avec le Handball Club Valréas (HBCV).
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Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net
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English :
CVHB annual meeting, co-hosted with Handball Club Valréas (HBCV).
L’événement Assemblée générale du Comité de Vaucluse de Handball (CVHB) Valréas a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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