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RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES Théâtre du Rond Point Valréas

RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES Théâtre du Rond Point Valréas dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Théâtre du Rond Point

Adresse : 21 Rue du Berteuil

Ville : 84600 Valréas

Département : Vaucluse

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Valréas

RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14 17:50:00

Date(s) :
2026-06-14

Le Théâtre du Rond Point ouvre ses portes et sa scène pour ce rendez-vous annuel à des ateliers chorégraphiques des écoles de danse des environs
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Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45  theatredurondpoint@gmail.com

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English :

For this annual event, the Théâtre du Rond Point opens its doors and its stage to choreographic workshops from local dance schools

L’événement RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES Valréas a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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