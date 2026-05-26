RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES Théâtre du Rond Point Valréas
RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES Théâtre du Rond Point Valréas dimanche 14 juin 2026.
Valréas
RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES
Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14 17:50:00
Date(s) :
2026-06-14
Le Théâtre du Rond Point ouvre ses portes et sa scène pour ce rendez-vous annuel à des ateliers chorégraphiques des écoles de danse des environs
.
Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com
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English :
For this annual event, the Théâtre du Rond Point opens its doors and its stage to choreographic workshops from local dance schools
L’événement RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES Valréas a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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