RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES Théâtre du Rond Point Valréas

Valréas

RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14 17:50:00

Date(s) :

2026-06-14

Le Théâtre du Rond Point ouvre ses portes et sa scène pour ce rendez-vous annuel à des ateliers chorégraphiques des écoles de danse des environs

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Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

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English :

For this annual event, the Théâtre du Rond Point opens its doors and its stage to choreographic workshops from local dance schools

L’événement RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES Valréas a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes