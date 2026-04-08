Visite flash -Exposition Savoir-faire et faire savoir De l’usine à l’œuvre Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas
Visite flash -Exposition Savoir-faire et faire savoir De l’usine à l’œuvre Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas mercredi 10 juin 2026.
Valréas
Visite flash -Exposition Savoir-faire et faire savoir De l’usine à l’œuvre
Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse
Tarif : – – EUR
moins de 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:30:00
fin : 2026-06-10 11:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Visite flash de 30 min comprise dans le billet d’entrée de l’exposition Savoir-faire et faire savoir/De l’usine à l’œuvre , prêt exceptionnel du musée d’Orsay, dans le cadre de l’opération 100 œuvres qui racontent le travail. Réservation conseillée.
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Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 58 75 musee-cartonnage-imp@vaucluse.fr
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English : Visite flash -Exposition Savoir-faire et faire savoir De l’usine à l’œuvre
30-minute flash visit included in admission to the exhibition Savoir-faire et faire savoir/De l’usine à l’uvre , on exceptional loan from the Musée d’Orsay, as part of the 100 ?uvres qui racontent le travail operation. Reservations recommended.
L’événement Visite flash -Exposition Savoir-faire et faire savoir De l’usine à l’œuvre Valréas a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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