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Foire de la Saint Jean Tour de ville Valréas

Foire de la Saint Jean Tour de ville Valréas samedi 20 juin 2026.

Lieu : Tour de ville

Adresse : Cours du Berteuil et Victor Hugo

Ville : 84600 Valréas

Département : Vaucluse

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Valréas

Foire de la Saint Jean

Tour de ville Cours du Berteuil et Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Grande foire traditionnelle de la Saint Jean sur le tour de ville ombragé artisanat, produits du terroir, vêtements, chaussures, accessoires, voitures, etc… Il y en aura pour tous les goûts !
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Tour de ville Cours du Berteuil et Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 05 92 22  commerce@mairie-valreas.fr

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English :

Traditional Saint John’s Day fair on the shady outskirts of town: crafts, local produce, clothes, shoes, accessories, cars, etc? Something for everyone!

L’événement Foire de la Saint Jean Valréas a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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