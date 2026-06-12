Foire de la Saint Jean Tour de ville Valréas
Foire de la Saint Jean Tour de ville Valréas samedi 20 juin 2026.
Valréas
Foire de la Saint Jean
Tour de ville Cours du Berteuil et Victor Hugo Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20 19:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Grande foire traditionnelle de la Saint Jean sur le tour de ville ombragé artisanat, produits du terroir, vêtements, chaussures, accessoires, voitures, etc… Il y en aura pour tous les goûts !
.
Tour de ville Cours du Berteuil et Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 05 92 22 commerce@mairie-valreas.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Traditional Saint John’s Day fair on the shady outskirts of town: crafts, local produce, clothes, shoes, accessories, cars, etc? Something for everyone!
L’événement Foire de la Saint Jean Valréas a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Valréas (Vaucluse)
- Spectacle de l’Atelier Danse Adultes Théâtre du Rond Point Valréas 12 juin 2026
- Valreas Bike X-perience Place Cardinal Maury Valréas 13 juin 2026
- Jazz dans les Vignes Estelle Perrault Quartet Rue Frédéric Mistral Valréas 13 juin 2026
- RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES Théâtre du Rond Point Valréas 14 juin 2026
- Assemblée générale du Comité de Vaucluse de Handball (CVHB) Complèxe Sportif du Vignarès Valréas 18 juin 2026