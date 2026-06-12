Foire de la Saint Jean Tour de ville Valréas samedi 20 juin 2026.

Valréas

Foire de la Saint Jean

Tour de ville Cours du Berteuil et Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Grande foire traditionnelle de la Saint Jean sur le tour de ville ombragé artisanat, produits du terroir, vêtements, chaussures, accessoires, voitures, etc… Il y en aura pour tous les goûts !

.

Tour de ville Cours du Berteuil et Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 05 92 22 commerce@mairie-valreas.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Traditional Saint John’s Day fair on the shady outskirts of town: crafts, local produce, clothes, shoes, accessories, cars, etc? Something for everyone!

L’événement Foire de la Saint Jean Valréas a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes