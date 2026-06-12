Foire antiquités, brocante et vide-greniers de la Saint Jean Tour de ville Valréas
Foire antiquités, brocante et vide-greniers de la Saint Jean Tour de ville Valréas dimanche 21 juin 2026.
Valréas
Foire antiquités, brocante et vide-greniers de la Saint Jean
Tour de ville Cours du Berteuil et Victor Hugo Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 07:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Professionnels brocanteurs et particuliers proposent de venir chiner sous les platanes séculaires du tour de ville valréassien. Organisé par l’association Les Brocs du Berteuil .
.
Tour de ville Cours du Berteuil et Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 75 64 74 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Professional second-hand dealers and private individuals invite you to come and bargain under the centuries-old plane trees around the town of Valréassien. Organized by the Les Brocs du Berteuil association.
L’événement Foire antiquités, brocante et vide-greniers de la Saint Jean Valréas a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Valréas (Vaucluse)
- Spectacle de l’Atelier Danse Adultes Théâtre du Rond Point Valréas 12 juin 2026
- Valreas Bike X-perience Place Cardinal Maury Valréas 13 juin 2026
- Jazz dans les Vignes Estelle Perrault Quartet Rue Frédéric Mistral Valréas 13 juin 2026
- RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES Théâtre du Rond Point Valréas 14 juin 2026
- Assemblée générale du Comité de Vaucluse de Handball (CVHB) Complèxe Sportif du Vignarès Valréas 18 juin 2026