Foire antiquités, brocante et vide-greniers de la Saint Jean Tour de ville Valréas dimanche 21 juin 2026.

Valréas

Foire antiquités, brocante et vide-greniers de la Saint Jean

Tour de ville Cours du Berteuil et Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 07:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Professionnels brocanteurs et particuliers proposent de venir chiner sous les platanes séculaires du tour de ville valréassien. Organisé par l’association Les Brocs du Berteuil .

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Tour de ville Cours du Berteuil et Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 75 64 74 12

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English :

Professional second-hand dealers and private individuals invite you to come and bargain under the centuries-old plane trees around the town of Valréassien. Organized by the Les Brocs du Berteuil association.

L’événement Foire antiquités, brocante et vide-greniers de la Saint Jean Valréas a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes