Cérémonie de remise du Prix Riousset Espace Jean Duffard Valréas

Valréas

Cérémonie de remise du Prix Riousset

Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Traditionnelle remise du Prix Riousset au Rosier et à la Rosière de Valréas. Une cérémonie publique et en plein air, au cœur de la Foire de la Saint Jean, pour la troisième fois afin de remettre en valeur ce titre honorifique.

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Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 20 evenements@mairie-valreas.fr

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English :

Traditional presentation of the Prix Riousset to the Rosier and Rosière of Valréas. A public, open-air ceremony, in the heart of the Foire de la Saint Jean, for the third time to showcase this honorary title.

L’événement Cérémonie de remise du Prix Riousset Valréas a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes