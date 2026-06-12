Messe d’envoi en mission du Petit Saint Jean 2026 Chapelle Notre-Dame de Lorette (jardin public de Pied Vaurias) Valréas vendredi 19 juin 2026.

Valréas

Messe d’envoi en mission du Petit Saint Jean 2026

Chapelle Notre-Dame de Lorette (jardin public de Pied Vaurias) Avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 11:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Dans le cadre des festivités du Triduum de Saint-Martin des Ormeaux.

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Chapelle Notre-Dame de Lorette (jardin public de Pied Vaurias) Avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 02 59 paroisse-de-valreas@orange.fr

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English :

As part of the Saint-Martin des Ormeaux Triduum festivities.

L’événement Messe d’envoi en mission du Petit Saint Jean 2026 Valréas a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes