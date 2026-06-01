Vénération des reliques de Saint-Martin-des-Ormeaux et messe Place Pie Valréas
Vénération des reliques de Saint-Martin-des-Ormeaux et messe Place Pie Valréas mardi 23 juin 2026.
Valréas
Vénération des reliques de Saint-Martin-des-Ormeaux et messe
Place Pie Eglise Notre-Dame de Nazareth Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 18:30:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Dans le cadre des festivités du Triduum de Saint-Martin des Ormeaux.
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Place Pie Eglise Notre-Dame de Nazareth Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 02 59 paroisse-de-valreas@orange.fr
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English :
As part of the Saint-Martin des Ormeaux Triduum festivities.
L’événement Vénération des reliques de Saint-Martin-des-Ormeaux et messe Valréas a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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