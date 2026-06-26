Les Mardis en Famille Avec dessus dessous de Mirandolina Compagnie Château de Simiane Valréas mardi 7 juillet 2026.

Valréas

Les Mardis en Famille Avec dessus dessous de Mirandolina Compagnie

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-07-07 19:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Cette comédie met en scène deux voisins que tout oppose. Charlotte est fantasque, imprévisible et débordante d’imagination tandis que Lucien est méthodique et rationnel. Réservation fortement conseillée.

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Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

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English :

This comedy features two neighbors who are complete opposites. Charlotte is whimsical, unpredictable, and brimming with imagination, while Lucien is methodical and rational. Reservations are strongly recommended.

L’événement Les Mardis en Famille Avec dessus dessous de Mirandolina Compagnie Valréas a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes