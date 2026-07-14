UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Valréas

Festival Rosa Musica avec le concert Une étincelle dans la nuit Rue Frédéric Mistral Valréas

vendredi 31 juillet 2026 · Rue Frédéric Mistral · Valréas

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Rue Frédéric Mistral
Adresse
Espace Jean-Baptiste Niel
Ville
84600 Valréas
Département
Vaucluse
Tarif
18 18

Valréas

Festival Rosa Musica avec le concert Une étincelle dans la nuit

Rue Frédéric Mistral Espace Jean-Baptiste Niel Valréas Vaucluse

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :
2026-07-31

L’Espace Jean-Baptiste Niel accueillera le Festival Rosa Musica avec le concert Une étincelle dans la nuit .
Au programme Chostakovitch et Vierne interprétés par la pianiste Dana Ciocarlie et le Quatuor Girard.
  .

Rue Frédéric Mistral Espace Jean-Baptiste Niel Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 44 15 76 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Espace Jean-Baptiste Niel will host the Rosa Musica Festival with the concert %AB Une %E9tincelle dans la nuit %BB.
On the program: Shostakovich and Vierne performed by pianist Dana Ciocarlie and the Girard Quartet.

L’événement Festival Rosa Musica avec le concert Une étincelle dans la nuit Valréas a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

À voir aussi à Valréas (Vaucluse)