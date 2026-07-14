Festival Rosa Musica avec le concert Une étincelle dans la nuit Rue Frédéric Mistral Valréas

Informations pratiques

Valréas

Festival Rosa Musica avec le concert Une étincelle dans la nuit

Rue Frédéric Mistral Espace Jean-Baptiste Niel Valréas Vaucluse

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :

2026-07-31

L’Espace Jean-Baptiste Niel accueillera le Festival Rosa Musica avec le concert Une étincelle dans la nuit .

Au programme Chostakovitch et Vierne interprétés par la pianiste Dana Ciocarlie et le Quatuor Girard.

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Rue Frédéric Mistral Espace Jean-Baptiste Niel Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 44 15 76

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English :

The Espace Jean-Baptiste Niel will host the Rosa Musica Festival with the concert %AB Une %E9tincelle dans la nuit %BB.

On the program: Shostakovich and Vierne performed by pianist Dana Ciocarlie and the Girard Quartet.

L’événement Festival Rosa Musica avec le concert Une étincelle dans la nuit Valréas a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes