Festival Rosa Musica avec le concert Une étincelle dans la nuit Rue Frédéric Mistral Valréas
vendredi 31 juillet 2026 · Rue Frédéric Mistral · Valréas
Informations pratiques
Valréas
Festival Rosa Musica avec le concert Une étincelle dans la nuit
Rue Frédéric Mistral Espace Jean-Baptiste Niel Valréas Vaucluse
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31 22:00:00
Date(s) :
2026-07-31
L’Espace Jean-Baptiste Niel accueillera le Festival Rosa Musica avec le concert Une étincelle dans la nuit .
Au programme Chostakovitch et Vierne interprétés par la pianiste Dana Ciocarlie et le Quatuor Girard.
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Rue Frédéric Mistral Espace Jean-Baptiste Niel Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 44 15 76
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English :
The Espace Jean-Baptiste Niel will host the Rosa Musica Festival with the concert %AB Une %E9tincelle dans la nuit %BB.
On the program: Shostakovich and Vierne performed by pianist Dana Ciocarlie and the Girard Quartet.
L’événement Festival Rosa Musica avec le concert Une étincelle dans la nuit Valréas a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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