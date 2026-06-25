RED DINGUES de Jean-Paul CANTINEAUX Place Aristide Briand Valréas
jeudi 23 juillet 2026 · Place Aristide Briand · Valréas
Informations pratiques
Valréas
RED DINGUES de Jean-Paul CANTINEAUX
Place Aristide Briand 15 rue du Berteuil Valréas Vaucluse
Tarif : – – EUR
En libre participation au chapeau
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23 19:50:00
Date(s) :
2026-07-23
Laurence Delacouette, reine du 20 heures, déroule, comme à l’accoutumée, la litanie du pire, entre mauvaises nouvelles, risques exagérés et informations tronquées.
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Place Aristide Briand 15 rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com
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English :
As usual, Laurence Delacouette, queen of the 8 o?clock news, delivers a litany of the worst news, exaggerated risks and truncated information.
L’événement RED DINGUES de Jean-Paul CANTINEAUX Valréas a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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