RED DINGUES de Jean-Paul CANTINEAUX Place Aristide Briand Valréas

Informations pratiques

Valréas

RED DINGUES de Jean-Paul CANTINEAUX

Place Aristide Briand 15 rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – EUR

En libre participation au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23 19:50:00

Date(s) :

2026-07-23

Laurence Delacouette, reine du 20 heures, déroule, comme à l’accoutumée, la litanie du pire, entre mauvaises nouvelles, risques exagérés et informations tronquées.

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Place Aristide Briand 15 rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

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English :

As usual, Laurence Delacouette, queen of the 8 o?clock news, delivers a litany of the worst news, exaggerated risks and truncated information.

L’événement RED DINGUES de Jean-Paul CANTINEAUX Valréas a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes