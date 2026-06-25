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AGENDA · Valréas

RED DINGUES de Jean-Paul CANTINEAUX Place Aristide Briand Valréas

jeudi 23 juillet 2026 · Place Aristide Briand · Valréas

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place Aristide Briand
Adresse
15 rue du Berteuil
Ville
84600 Valréas
Département
Vaucluse
Tarif
En libre participation au chapeau

Valréas

RED DINGUES de Jean-Paul CANTINEAUX

Place Aristide Briand 15 rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – EUR

En libre participation au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23 19:50:00

Date(s) :
2026-07-23

Laurence Delacouette, reine du 20 heures, déroule, comme à l’accoutumée, la litanie du pire, entre mauvaises nouvelles, risques exagérés et informations tronquées.
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Place Aristide Briand 15 rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45  theatredurondpoint@gmail.com

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English :

As usual, Laurence Delacouette, queen of the 8 o?clock news, delivers a litany of the worst news, exaggerated risks and truncated information.

L’événement RED DINGUES de Jean-Paul CANTINEAUX Valréas a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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