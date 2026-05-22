soirée Pink & White Château de Simiane Valréas

Valréas

soirée Pink & White

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23 01:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Entrée gratuite pour cette soirée festive et conviviale organisée par les vignerons de Valréas . Un dj avec saxo animera la soirée.

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Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 14 21 48 syndicatvignerons@gmail.com

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English :

Free admission for this festive and convivial evening organized by the Valréas winegrowers. A DJ with saxophone will enliven the evening.

L’événement soirée Pink & White Valréas a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes