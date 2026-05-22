soirée Pink & White Château de Simiane Valréas
soirée Pink & White Château de Simiane Valréas jeudi 23 juillet 2026.
Valréas
soirée Pink & White
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23 01:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Entrée gratuite pour cette soirée festive et conviviale organisée par les vignerons de Valréas . Un dj avec saxo animera la soirée.
.
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 14 21 48 syndicatvignerons@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free admission for this festive and convivial evening organized by the Valréas winegrowers. A DJ with saxophone will enliven the evening.
L’événement soirée Pink & White Valréas a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Valréas (Vaucluse)
- Visite guidée flash Exposition temporaire Savoir-faire et faire savoir/De l’usine à l’œuvre Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas 27 mai 2026
- Concours de Belote Primé Espace Jean Duffard Valréas 27 mai 2026
- Réunion d’inscriptions des petits personnages de la Nuit du Petit Saint Jean Rue Frédéric Mistral Valréas 27 mai 2026
- La Marquise de Sévigné et Pauline de Simiane Château de Simiane Valréas 27 mai 2026
- Conférence sur Annie Ernaux Château de Simiane Valréas 29 mai 2026