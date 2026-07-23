Spectacle par l’ensemble ukrainien Barvinok Château de Simiane Valréas
mardi 4 août 2026 · Château de Simiane · Valréas
Informations pratiques
Valréas
Spectacle par l’ensemble ukrainien Barvinok
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Cet ensemble folklorique composé de plus de 50 enfants et adolescents vient d’Ukraine et fait partie du Centre d’Art et d’Éducation Chorégraphique de Vinnytsia. Vêtu de costumes traditionnels, il étonne par sa fraicheur et son professionnalisme…
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Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 80 39 61 48 fetes@mairie-valreas.fr
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English :
This folk ensemble, made up of more than 50 children and teenagers, comes from Ukraine and is part of the Vinnytsia Center for Art and Choreographic Education. Dressed in traditional costumes, it impresses with its vitality and professionalism…
L’événement Spectacle par l’ensemble ukrainien Barvinok Valréas a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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